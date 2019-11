Mgła rännak läbi süngete ja uduste Poola metsade

Tellijale

Mgła neljas kauamängiv on pigem «lühimängiv», kuna kuus lugu saab läbi 42 minutiga, ja see tundubki olevat Mgła plaadi pikkuse standard. Oluline on aga, et ükski lugu ei korda end, vaatamata sellele, et nende nimed on originaalselt lihtsad: «Age of Ex­cuse I», «Age of Excuse II», «Age of Excuse III» – nagu kõikidel Mgła plaatidel on kõik lood albumi nimilood.