Marko Kilp püüab kõigi katsumuste kiuste murdmaasuusatamist pildil hoida

Tellijale

Kõik see on raputanud Eesti üht paraadala nii korralikult, et nüüd on endisest hiilgusest alles vaid varemed. Ometigi on neid, kes usuvad, tahavad ja püüavad...Käesoleva hooaja murdmaasuusakoondis moodustati eelmise hooaja tulemuste põhjal. Nii jäi sinna meestest normitäitjana ainult üks liige – Marko Kilp.