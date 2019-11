Tellijale

Aastaid oli Swedbank Eesti suurklient Venemaa oligarh ja endine minister Mihhail Abõzov. Lühikese aja jooksul tõi Abõzov Swedbanki endaga seotud 70 offshore-kontod, kuhu kokku liikus raha 860 miljoni USA dollari väärtuses. Kontodelt välja läks 770 miljonit dollarit ja ülekandeid tehti kokku enam kui 3300. Venemaa valitsuse ministrina oli Abõzovil aga tegelikult keelatud äritegevuses osaleda ning üks Swedbanki siseraport ütleb, et pank varjas osa välismaiste suure riskiga (HRNR) ettevõtete tegelikke omanikke Vene võimude ja maksuameti eest.

Swedbanki klientide hulgas on ka need ettevõtted, mis on praeguseks Venemaal vahistatud ning suuremahulise pettuse, rahapesu ja organiseeritud kuritegeliku ühenduse loomise eest kahtlustatava Abõzovi kriminaalasja keskmes, näitab Postimehe, Rootsi rahvusringhäälingu SVT, Novaja Gazeta ja OCCRP ühine uurimine.