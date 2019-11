Kaire Kaljuste: enam ei saa töötajate nöökimist lubada

Tellijale

Inimesed küsivad töövestlusel esimese asjana just ettevõtte töökultuuri ja väärtuste kohta ning see on väga õige suund. Veel kümme aastat tagasi see kandidaate eriti ei huvitanud.

Praegu ei ole IT-sektor mitte üksnes palkade, vaid ka töötingimuste ja suhtumise poolest kõige mõnusam koht, kus töötada. Mõistagi võib töö ka keeruline ja pingeline olla, aga inimesed eeldavad, et tööandja ise ei tekita neile lisastressi. Firmad pingutavadki, et iga päev töötajate soove täita; et inimesed oleksid õnnelikud, kui tulevad tööle, ja õnnelikud, kui lähevad õhtul pere juurde tagasi.

IT on ilmselt ka praegu kõige paindlikum sektor. Enamikus IT-firmades saavad inimesed vabalt tulla ja minna ning talvel kirjutada oma koodiridasid kasvõi soojal maal.

Lihtne märkamine on tähtis: panna tähele, kui töötaja on haige, vaimselt kurnatud või vajab abi. Võib kõlada liigse hellitamisena, aga tegelikult on see normaalne, et tööandja kuulabki ära iga töötaja soovid ja pakub võimaluste piires seda, mida nad tahavad.

See algab suurematest asjadest: inspireerivast kontorist, igale töötajale sobivast töökoormusest ja projektidest ning mitmekülgsetest arenguvõimalustest. Aga ka detailid on tähtsad. Näiteks pakkuda kontoris sellist kohvi, mis maitseb inimestele ka päriselt, või töövahendeid, mis sobivad just konkreetselt igaühele personaalselt. Rahulolev töötaja on firmale selgelt lojaalsem ja kasumlikum.