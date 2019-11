Väidetavalt vägivaldne õpetaja viis Haabneeme koolijuhi ametist

Tellijale

Viimsi vallavanem Laine Randjärv ütles, et töölepingu ülesütlemine ei ole järsk ega ka kiire otsus. «Sellele eelnesid häirivad informatsioonid,» sõnas Randjärv ja lisas, et vald ei tundnud head koostööd ning oli ka usaldamatust. Randjärv ütles, et vägivald Haabneeme koolis on kestnud juba aasta vältel.