Tallinna tunnel võib otsustada Arktika suurprojekti saatuse

Mõlema hinnanguga on keeruline vaielda, sest raudteeprojekt eksisteerib praegu ainult paberil ja kõik prognoosid on tehtud julgelt paarikümneaastase varuga.

Greenpeace’i Soome haru esindaja Sini Harkki sõnul keskendus projekt aga alguses peamiselt tööstusele ja kaubaveole ning turismist ei rääkinud keegi. «Ma arvan, et see võib olla reaktsioon negatiivsele vastukajale,» põhjendab Harkki reisijate veo prioriseerimist.

«Ma arvan, et kõige suurem viga uuringus oli see, et nad ei arvestanud pea üldse reisijate veoga,» jätkab Valtonen. «Samas meie arvame, et see on raudtee jaoks kõige suurem argument.»

«Raporti negatiivne tulemus oli meie jaoks ootuspärane,» nendib ka FinEst Bay arendaja Kustaa Valtonen. «Kui uuring põhineb vanadel näitajatel, mis on väga väikesed, on väga tõenäoline, et tulemuseks on ka väga madalad hinnangud.»

Juba enne Soome-Norra töörühma kevadist raportit pöördusid Kirkenesi arendajad ettevõtja Peter Vesterbacka firma FinEst Bay Area Development poole, kellel on käsil Tallinna-Helsingi tunneli arendus.

«Juba praegu kavandab Norra sadamat ja see tõenäoliselt tuleb. Sest Norra tahab saada Arktika keskust ja nad soovivad seda Kirkenesi,» märgib Lohi. «Kuid ma arvan, et kaubavedu moodustab 80 protsenti raudtee kasutamisest ja 20 protsenti moodustab reisijate vedu.»

«Eeldusel, et laev lahkub näiteks Shanghaist ja liigub mööda Põhja-Jäämere teed ning saabub Kirkenesi, jõuab kaup Kirkenesist Varssavisse umbes kahe päevaga. Aga teekond Rotterdamist Poola võtab kolm päeva, Poola sadamast Varssavisse veel 12 tundi. Tavaliselt ei oota alused Rotterdamis, seega peab kaup seisma kolm-neli päeva konteinerites, enne kui see edasi toimetatakse,» märgib ta, küsides retooriliselt, kas kliendid oleksid valmis maksma lisaks 20 eurot konteineri rendi eest, kui saaksid rongiga kauba kätte seitse kuni kümme päeva varem.

«Kuus läbib Soome-Norra piiri vaid 400 veokit. Kuid raudtee ehitamise jaoks on majanduslikult realistlik aastas vähemalt viis-kuus tonni kaupa,» selgitab Lohi. «Aga kui meil on 10 000 veokit kuus, teeb see sadu autosid päevas. Kas ei oleks parem, kui käiks hoopis viis rongi päevas? Seega me peame mõtlema neile küsimustele praegu.»

Kuid põhjas ei ole lastud end raporti negatiivsest hinnangust mõjutada ja töö käib edasi. Üks Arktika Koridori vedajaid Timo Lohi Sodankyla piirkonnast märgib, et tegu on pikaajalise projektiga: «Me ei näe Arktika raudteed mitte praeguse, vaid tulevikuinvesteeringuna. Realistlikult võiks selle ehitamine alata alles 2040. aastatel.»

«Paistab, et nad ei ole üldse teadlikud viimatistest arengutest. Liiklus Põhja-Jäämerel kasvab hüppeliselt ja tulevasi trende, ettevõtjaid, kes sisenevad Arktikasse, vaevalt mainitakse. Minu perspektiivist on see kohutav viga,» arvab Stålsett.

Põhja-Norra kirdenurga arenguprojektidega tegeleva Sør-Varanger Utviklingi direktor Kenneth Stålsett aga leiab, et valitsuse raport on kallutatud. «Ma kritiseerisin raportit juba mõni päev pärast selle avaldamist,» märgib ta.

Selle aasta veebruaris saabus aga komisjonilt hävitav hinnang: projekt ei ole jätkusuutlik, sest kaubamaht on liiga väike, Kirkenesil ei ole sadamat, Tallinna-Helsingi tunnelit ei eksisteeri ning saamid ei taha oma põhjapõdrakasvatuse aladele kauba- ja reisironge.

Mõnda aega paistis, et kõik läheb soodsalt, ning Soome ja Norra valitsuse eksperdikomisjon asus hindama projekti, mille alusel oleks võimalik ühendada kavandatav Kirkenesi sadam olemasoleva Soome raudteevõrgustikuga. Selleks oleks vaja ehitada umbes 500 kilomeetri jagu raudteed Põhja-Jäämere äärest Rovaniemisse.

Huvilised Lapimaalt ja Hiinast ei kavatse projektist lihtsalt loobuda, kuid selle õnnestumiseks on vaja valitsuste heakskiitu ja Tallinna-Helsingi tunneli valmimist.

Kuigi raudtee peaks arendajate sõnul tooma Lapimaale turistide hordid ja muutma Kirkenesi Arktika meretranspordi sõlmpunktiks, on Soome ja Norra valitsus projekti külmutanud, öeldes, et see ei ole majanduslikult jätkusuutlik.

Arendajad ootavad Lapimaale kahte miljonit Hiina turisti Turism Lapimaal kasvab kiirelt. Viie aasta jooksul on lennureisijate arv Ivalo lennujaamas kasvanud 70 protsendi võrra, 140 000-lt 240 000-le aastas. Kustaa Valtonen FinEst Bay Area Developmentist märgib Rovaniemit esile tuues, et tegu on ühe kõige kiiremini kasvava lennujaamaga Soomes. 2017. aastal allkirjastati Soome ja Hiina valitsuste tasandil memorandum, mille järgi soovitakse arendada Rovaniemi ühendust Nanjingi ja Pekingi lennujaamadega. Hiinast Rovaniemisse lendav Lucky Air müüs esimesel aastal 5000, teisel aastal aga 50 000 piletit. Nüüd räägitakse Valtoneni sõnul juba plaanist tuua Helsingi ja Rovaniemi kaudu Soome aastas kaks miljonit hiina turisti. Raudteeprojekti arendajad rõhutavad, et praegu jääb suur osa turiste Rovaniemi kanti, aga paremate ühenduste korral võidaksid külastajate arvu kasvust ka teised piirkonnad. Näiteks Kirkenesi väikelinn Norras on hakanud panema rõhku jõuka Aasia keskklassi teenindamisele. Kirkenesi hotelli restorani Hiina päritolu juhataja sõnul on paarikümnepealised turismigrupid tavalised, eriti talvel, kui tullakse vaatama virmalisi ja püüdma kuningkrabisid. Praegu lendavad külastajad tema sõnul läbi Oslo, kuid raudtee ehitamine Rovaniemisse turgutaks turismi kõvasti. Lisaks peaksid turismile hoogu andma Lapimaa suurprojektid, näiteks saunamaailm ja 25 000 ruutmeetri suuruse kupli alla rajatav Jõuluvana Vabariik, kus sajab aasta ringi kunstlund. Need plaanid on olemas vaid ideena. Margus Parts

Projektide üsna utoopilisele iseloomule vaatamata on olemas kindel huvi. «Ma kuulsin aasta-kaks tagasi, et Hiina investorid helistavad Soome ministeeriumitele ja küsivad, millises järgus see Arktika raudtee on,» märgib Lohi.

Tema sõnul oleks lihtsam ehitada raudteed koos FinEst Bayga, millel on juba olemas kontaktid Hiina investoritega, kes on seotud ka Tallinna-Helsingi tunneli ehitamisega.

Küsimusele, kas Hiina võimalikku osalust ei nähta potentsiaalse ohuna, vastas ta: «Hetkel on Soome valitsusel Hiinaga väga head suhted ja Hiinat ei nähta ohuna.» Ta lisas: «Ma ei näe, et raudteeprojekt oleks niivõrd poliitiline küsimus. Näiteks [Tallinna-Helsingi] tunnel on rohkem poliitiline teema.»

Sini Harkki Greenpeace’i Soome harust leiab aga, et Soome valitsus on varemgi välismõjude hindamisel liiga naiivne olnud. «Näiteks alles nüüd on puhkenud skandaal venelaste ostaetud maade ümber Ahvenamaal meie strateegiliste sõjaväepunktide läheduses. Mitte keegi ei ole isegi üritanud seda varem peatada või küsimusi esitada.»

Tallinna tunnel otsustab ehituse?

Lohi sõnul ei oleks probleem leida ka raudtee ehituseks vaja minev viis miljardit dollarit. «Investoreid selleks oleks võimalik üsna kiiresti leida, kuid kes maksab tagasi investoritele? See on küsimus,» ütles ta.

Lohi sõnul maksavad tunneli kulud pikemas plaanis kinni reisijad, kuid Soome teemaksud on nii madalad, et see ei korva raudtee ehitamise kulusid.

«Osaliselt peavad selle eest maksma Soome ja Norra valitsused. See ei saa olla täielikult eraprojekt,» märgib Lohi.

Praegu ollakse raudtee arendamisega selles faasis, et raudteele tehakse maakasutusplaani, mis kehtib 2040. aastani. «Lapimaa piirkond tegi sel kevadel kohaliku halduskava plaani ja lisas sinna ka võimalikud raudteemarsruudid. See on suur samm edasi,» rääkis Lohi.

Samas ei ole selge, kuidas kavatsetakse korraldada kahe riigi vahelist raudteeprojekti ilma Soome ja Norra valitsuse heakskiiduta. Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi vanemnõunik Marjukka Vihavainen-Pitkänen rõhutas, et projekti elluviimiseks on vaja mõlemas riigis poliitilisi otsuseid.

«Kõik raudteeprojektid peavad olema kooskõlastatud riikliku ja Euroopa Liidu seadustega, muuhulgas läbima konsultatsioonid maakasutuse ja planeeringute, raudteeprojektide planeeringute ning keskkonnamõjude hindamise asjus,» kirjutas Vihavainen-Pitkänen vastuseks Postimehe päringule.

Tundub, et arendajad mängivad pikema plaani kaardile, lootes, et kauba- ja reisijate veo potentsiaal saab aja jooksul selgemaks. «Kui rajatakse Kirkenesi sadam ja linnast saab Arktika keskus, siis tõuseb raudtee rohkem ka Norra valitsuse huvidesse,» kinnitab Lohi ja lisab, et küllap siis ka projekt Soomes uuesti jutuks võetakse.

Lohi sõnul ei tähenda Soome valitsuse huvi vähenemine, et projekt oleks maha maetud. Aga kuna raudtee asuks 70 protsendi ulatuses Soome territooriumil, kannaks Soome ka suurema osa kuludest. Seega ootab Norra valitsus initsiatiivi Soome valitsuselt.