Konkurents ei lase poes sealiha hinnal veel tõusta

Suur sealihapuudus maailmaturul annab kasvatajale küll märku, et lähiajal oleks mõistlik karja suurendada, kuid teisalt tuleb arvestada, et selleks ajaks, kui kari suurendatud, võid olla juba hilja, sest teised on kiiremad olnud. FOTO: Ain Liiva FOTO: Ain Liiva

Lihasõbrad on poes käies märganud, et viimastel kuudel on kadunud ülisoodsad importliha pakkumised. Põhjuseks Hiinas möllav seakatk, mis on seal tänavu vähendanud sealihatoodangut samas suurusjärgus, kui Euroopa Liidu riigid kokku toodavad. Seega, kel võimalus, müüb liha Hiinasse.