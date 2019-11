Mahesigade asemele tulid Järvamaa farmi mahelehmad

Seafarmi omanik Marko Alev meenutas, et tollal ei teadnud õieti keegi, mis saab. Nad täitsid soovituslikud ohutusnõuded, kuid tagantjärele mõeldes oleks neid veelgi paremini täita saanud. „Võib-olla ei võtnud me algul asja nii tõsiselt, kui oleks pidanud,” sõnas ta. 2015. aastal, kui katk farmi oli tabanud, olid veterinaarameti hinnangul kõik ohutusnõuded täidetud.

Just enne seakatku oli Alev saanud valmis tapamaja, kuid see seisab tänini kasutuseta ja ootab oma aega. Vahepeal oli mõte uuesti seakasvatusega alustada, kuid kuna seakatk oli metsades endiselt liikvel, ei tahetud riskida. „Ei tahtnud elada nii, et kogu aeg pesed ja desinfitseerid ja hiir ei tohi ka farmist läbi joosta. Mis mahe see siga üldse on, kui ta õues käia ei saa,” rääkis Alev. Ka oleks tulnud palju uusi investeeringuid teha, ehitada söödale ja põhule vahelaod, desinfitseerimisvannid ja muu.