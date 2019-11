Ettepanek võtta põllumeestele lisaraha riigireservist hääletati maha

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku suurendada maaeluministeeriumi osa 2020. aasta eelarves 10,3 miljoni euro võrra, sest septembris selgus, et hoolimata varasematest lubadustest vähendatakse üleminekutoetuste summat 15,3 miljonilt eurolt 5 miljonile.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Ivari Padar tõi Riigikogus kõneledes välja, et otsus mõjutab ka järgnevaid läbirääkimisi euroliidu tasandil. „Selge, et on ääretult keeruline – ükskõik, kes maaeluminister peaks siis olema – minna läbirääkimistele,” viitas ta sellele, et liidu järgmise eelarveperioodi läbirääkimistel võrdsemaid tingimusi nõudes võidakse viidata, et riik ise pole kasutanud võimalust põllumehi toetada.

Üleminekutoetuste eesmärk on osaliselt kompenseerida Eestile euroliidu eelarvest eraldatud väiksemaid põllu­majandustoetusi aastatel ­2014–2020. Järgmine aasta on viimane, kui Eesti riigil on reeglite järgi õigus seda teha.

Sotsiaaldemokraadid tegid ettepaneku võtta puuduv raha Vabariigi Valitsuse reservist. „Kui vaadata 2020. aasta riigieelarvet, siis vaba riigireservi maht on 15 miljonit. Kui sealt 10,3 miljonit ära anda, siis arvan, et ükski meist saalis ei julgeks jätta nii väikest reservi, sest kunagi ei tea ette, millised vajadused võivad aasta jooksul tekkida. Aga julgen siin pukis öelda, et praegu otsitakse sellele teemale ka lahendust,” sõnas rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk hääletusele eelnenud sõnavõtus.

Muudatusettepanekut ei toetanud ei rahanduskomisjon ega teise lugemise käigus Riigikogu täiskogu.

Ivari Padar sõnas Maa Elule antud kommentaaris, et erakond seisab jätkuvalt selle eest, et nn top-up-raha jõuaks põllumeesteni täismahus. „Kui koalitsioonile meie ettepaneku katteallikas ei sobi, on neil võimalus pakkuda paremaid rahastamisallikaid,” sõnas ta. „2020. aasta riigieelarve kolmas lugemine seisab ees. Veel on võimalik seda muuta ja parandada.”

Riigikogu suunas riigieelarve kolmandale lugemisele. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 27. november.