Noored viljapuud vajavad talverüüd

Metsloomad linnapildis on üha tavapärasem nähtus. Mida väiksem linn, seda suurem on tõenäosus koduaiaski kitse või jänest kohata. Kui aeda on viimase paari aasta jooksul istutatud uusi viljapuid, tuleks mõelda nende talvisele heaolule.

Mööda tüve liiguvad toitained ja vesi üles ning fotosünteesi käigus moodustatud suhkrud allapoole. See protsess on võrreldav inimese vereringega. Kui koor saab tugevalt kahjustada, ainete vool katkeb ja taim sureb. Inimene on võimeline väiksemad vigastused üle elama, pannes haavale plaastri peale. Samamoodi on taimega, pisema vigastuse suudab see ise parandada. See lihtsalt pidurdab järgmisel kasvuperioodil veidi taime kasvujõudu.