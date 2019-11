Mulgimaa väikeettevõtja tegi tervisliku näksimise lihtsamaks

Oma tunnustatud kodukööki tutvustas Piret Leskova sõnadega, et köök nagu köök ikka. Peamine erinevus varasemast oli tööprotsesside kavandamine, sest just see oli üks asi, mida nõudis Toidu- ja Veterinaaramet, et anda luba tolles Abja-Paluoja kodus valmistatud kuivatatud juurviljade mahenäksidest ka müügitulu teenida.

Osaühinguks Ää Süük ristitud väikeettevõttele pani Leskova Mulgimaa pealinnas aluse tänavu märtsis. Nüüdseks on tema köögist maailma maitseid rikastama läinud Metsaline, Väekas, Mulklane ja Velleke. Need kõik on „Süü ää” mahenäksid – kerge amps, mida hea lauale panna või topsis autosõidule kaasa võtta.

Esiti kirjutas Leskova oma mahenäksivabriku loomiseks töötukassale äriplaani, et toetust saada. Edasi võis asjaga julgemalt algust teha, sest palgatööga oli ta hüvasti jätnud.

„Eks muidugi algul oli kõhe, aga kuna mul oli palgatööst villand, oli see suur motivatsioon,” sõnas ta. Palgatööl olles vaatas ta ammuilma ettevõtjate poole, kelle tegevust kõrvalt nägi. „Nad olid nii ägedad ja tahtsin ise ka – ongi tahtmine ja tunne ning teedki ära. Mulle on indu lisanud seegi, et kõigile, kes maitsevad, meeldib.” Märkimata ei saa jätta perekonnaliikmete ülisuurt toetust ettevõtmise alustamisel. „Perekonnaliikmete liitva toetuseta poleks mu motivatsioon nii tugev olnud, et mahenäksivabriku mõte teoks teha.”

