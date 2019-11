Mihkel Mutt: seitse ja pool meetrit kõigile

Tellijale

Vaevalt möödub nädal, ilma et maailmas puhkeks mõni ahistamisskandaal. Keegi oli kunagi kellelegi... Kindlasti ongi mõned mehed vägivaldsed, kindlasti ongi naised tänapäeval julgemad neile tehtud ülekohtust rääkima. Samas on paratamatu, et tõeliselt ahistatute kõrval ilmub välja ka neid, kes tahavad hõlptulu teenida, tähelepanu äratada või lihtsalt nalja saada. Viimased kompromiteerivad esimesi.