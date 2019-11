Kristi Paron: ravi mõistev laps paraneb paremini

Tellijale

Laste õiguste teema meditsiinis sattus õiguskantsleri huviorbiiti esmalt tänu lastepsühhiaatritele. Lasteombudsmani rollis õiguskantsleri laste õiguste osakonna vanemnõunik Kristi Paron soovib, et meedikud ja lapsevanemad annaksid lapsele sõna, sest oma keha kohta oskab kõige paremini infot anda just tema.

Lastepsühhiaatrid küsisid meilt viimastel aastatel tihti, kuidas käituda, kui vanemad on eri meelt või laps on millegi vastu. Psühhiaatrias on küll omad reeglid, aga saime peagi aru, et teema puudutab tegelikult kõiki arste, kes lapsi ravivad. Meedikud ootasid meilt praktilisi vastuseid ja nii jõudsime lõpuks juhendini, millest oleks kasu nii lastele, nende vanematele kui arstidele.