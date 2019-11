Andi Hektor: metsikud metseenid ja akadeemiline patriotism

Meie viimased valitsused on olnud teaduse ja kõrghariduse rahastamisel kitsid. Maailmas ringi vaadates näeme, et vanades rikastes riikides jagavad jõukad inimesed ja ettevõtted heldelt stipendiume ning grante õpetlastele. Ka Eesti rikkuse rasvakiht kasvab jõudsalt. Kas oleme juba sealmaal, et metseenlus muutub normiks, või kas võime loota, et metseenlus täidab tasapisi kitside poliitikute jäetud rahastustühimiku?