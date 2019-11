Ühe lapse poliitika võluv kriitika

Hiina film «Nägemiseni, mu poeg» on eeposlik peresaaga ja õhtumaise moraali jaatus. FOTO: Filmikaader

See oli 2012. aasta suvel, kui internetis hakkasid ringlema hiinlanna Jian­mei Fengi surnud lapse pildid. Fengi perekond postitas need, et väljendada oma protesti ja meeleheidet naisele seitsmendal raseduskuul tehtud sundabordi pärast.