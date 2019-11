Kadrioru muuseumis saab näha näitust «Ars academica», mis annab hea ülevaate Tartu Ülikooli mitmepalgelisest kunstikollektsioonist, mis täismahus sisaldab peaaegu 45 000 tööd. Kadrioru kunstimuuseumi näitusele on toodud selle parimad palad. Tööd on liigendatud temaatiliselt ning aitavad mõtestada suure kogu peamisi jõujooni. Üks «Ars academica» kuraatoritest Tiina-Mall Kreem rõhutab samas, et ennekõike on see inimsõbralik näitus.