Maailma suurim naftatootja läheb lõpuks börsile

Läinud nädalavahetusel teatas maailma suurim naftatootja Saudi Aram­co, et müüb aktsiate avalikul esma­pakkumisel (IPO-l) vaid 1,5 protsenti aktsiatest hinnavahemikus 30 kuni 32 Saudi riaali (8,10–8,64 dollarit) väärtpaberi kohta, mis teeb ettevõtte väärtuseks 1,6–1,7 triljonit dollarit. See on vähem kui kaks triljonit dollarit, mida Saudi Araabia kroonprints Mohammad lootis, kuid palju rohkem kui rahvusvaheliste investorite hinnang, mis jääb vahemikku 1,2–1,5 triljonit dollarit.