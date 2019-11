Sagimine autoäris jätkub: Veho Eesti müüdi maha

Tellijale

Tehingu juured on tänavu sügise alguses, mil soomlastele kuuluv Veho ostis Eesti olulisima automüüja, Väino Kald­ojale kuulunud Silberauto, mis on eeskätt tuntud Mercedes-Benzi importija ning edasimüüjana. Veho juht Juha Ruotsalainen tunnistas toona Postimehele, et see oli nende 80-aastase ajaloo suurim tehing. Hind võis küündida kuni 100 miljoni euroni.