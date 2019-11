Tellijale

Väikseima sissetulekuga ehk esimese kvintiili majapidamiste käes on koguvõlast vaid protsent. «Keskmiselt on laenu võtnud veidi alla poole majapidamistest, kuid ka laenuvõtjate osakaal erineb sissetulekute lõikes palju: kõige madalamas sissetulekukvintiilis on laenukohustus 15 protsendil majapidamistest, kõige kõrgemas 80 protsendil,» märkis Branten keskpanga blogis.