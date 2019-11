Tellijale

«Maa orbiidil on praegu umbes 2000 satelliiti. Neist umbes pool kuulub NATO riikidele,» märkis NATO peasekretär Jens Stoltenberg ürituse sisse juhatanud pressikonverentsil. «NATO-l pole mingit plaani panna kosmosesse relvi. Kuid me peame kindlustama, et meie missioonidel ja operatsioonidel on õige toetus.»