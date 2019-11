Tellijale

Ukraina mereväe ülem admiral Igor Vorontšenko ütles, et venelased on laevad peaaegu täielikult hävitanud ja nende Odessasse pukseerimine on aeglane protsess. «Laevad ei saa ise liikuda – venelased on need rusudeks muutnud. Isegi laetuled, pistikupesad ja tualetipotid on ära kistud,» ütles ta Kanal 4-le.