Mart Helme pani ülejäänud riigijuhid enda järelt koristama

Me oleme töötamas ka nii-öelda plaan B-ga, ütles siseminister Mart Helme Soome ajakirjanikele. Hoolimata oma hilisematest katsetest selgitada, et ajakirjanikud said valesti aru, näitavad reporterite endi selgitused ja intervjuu salvestised, et Helme väitis Eestit tõepoolest valmistuvat olukorraks, kus NATOst ei ole riigi kaitsmisel abi. Seda ajal, mil Eesti riigijuhid on pidevalt kinnitanud, et NATO-le pole alternatiivi ning allianss on meie riigikaitse kõige suurem tugisammas.