Chocolala võitis šokolaadi MM-võistlustel hõbeda ja pronksi ning pani piimhappebakteri ME-3 šokolaadi sisse  

Käes! Lõpuks, pärast mitut aastat mõõduvõtmist ja üheksat auhinnamedalit ülemaailmse šokolaadikonkursi Chocolate Awards Ida-Euroopa voorus, teatati nädala alguses Chocolala asutajale ja perenaisele Kristi Lehtisele, et seekord lõppes finaalvõistlus Guatemalas lausa kahe medaliga, hõbeda ja pronksiga. Palsamiäädikaga trühvli hindas žürii tumeda šokolaadi trühvlite klassis hõbemedali vääriliseks. Šokolaadikreemide ja kommitäidiste kategoorias sai sidruni-, mee- ja rosmariinikaramelliga tumeda šokolaadi trühvel pronksi. Kaalukuselt on see võistlus võrreldav kokandusolümpia Bocuse d’Origa.

Rahvusvahelist tuntust on vanalinna serva šokolaadiäril tegelikult juba praeguseks omajagu. Netiajakiri Fodors’s Travel valis selle kolme aasta eest kümne maailma parima šokolaadipoe hulka. Põdrasamblik šokolaadis on turistide seas tänini üks hitte. Äsja lõpetas seal šokolaaditrühvlite valmistamise töötoa brittide The Timesi ajakirjanik, kes oli Eestis kohalike maitsete kogumisringsõidul ja lahkus omatehtud kommidega. Tema põhiteemaks olid loomulikult põhjamaised maitsenoodid – üks, millega Chocolala šokolaadiköök pikkade traditsioonidega vana Euroopa ja muu maailma tegijatest algusest peale eristub. Muide, ka kohalikke muusikanoote saab: šokolaadiäril on karbid, kust maiustamise kõrvale võib kuulata Arvo Pärdi «Ukuaru valssi».