Saladused skungi selja taga. Kuidas loodi kolm kuulsat sõjalennukit?

Mis on Skunk Works? Ei tea? Aga Area 51 kõlab juba tuttavamalt? Kõige selle taga on suure lennukikorporatsiooni Lockheed Martin erikonstrueerimisbüroo. Nende töö on luurelennukid U-2, SR-71 Blackbird ja maailma esimene stealth-tehnoloogiat kasutanud F-117 Nighthawk.