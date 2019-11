Läheb vaidluseks! Võidusõidufilm «Le Mans ’66»: kaks arvamust

Tellijale

Fännide ja autoriteetsete väljaannete edetabeleid vaadates jääb mulje, et kõik head võidusõidufilmid on juba ammuilma ära tehtud. Et pinguta, kuidas tahad, ikka nimetatakse 1971. aasta «Le Mansi» ja «Gran Prix’d» (1966), mõned mainivad ka «Sennat» (2010, dok). Paremini on läinud «Rushil» («Võidu nimel», 2013), mille filmikarisma on nii tugev, et satub enamasti positiivsete näidete hulka. Need linateosed ongi kõik suurepärased. Kui «Rush» oli pigem suurte ambitsioonidega nišifilm, siis «Le Mans ’66» taotleb selgelt block buster’i positsiooni. Ei midagi vähemat.