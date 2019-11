Kertu Jukkum: Seiklused või torud?

Tellijale

Mu emal ja isal on olnud reisimiseks rohkem võimalusi, kuigi nad kasutavad neid alles viimastel aastatel. Varem arvutasid üsna täpselt: see raha kulub uutele akendele ja torudele, järgmiseks vahetame katuse ja seejärel parandame kuuri. Kas selleks, et järeltulijatel oleks pärandit jagades tüliks rohkem põhjust? «Te olete selle välja teeninud, laristage kõik enda peale,» olen oma vanemaid ikka veennud. Kui nad aga reisimise võlust viimaks aimu said, siis näib, et ei kavatsegi enam lõpetada. Aasia, Aafrika, Ameerika – kõikjal on käidud, ja uusi sihtkohti tekib aina juurde.