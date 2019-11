Kujutage ette, et olete pärast aastaid unistamist maailma omapäraseimast linnast Veneetsiast, gondlisõidust kanalitel ja jalutuskäigust püha Markuse väljakul lõpuks sinna jõudnud, kohapeal aga peate kohvri pea kohale tõstma ja sumpama hotelli poole läbi rinnuni ulatuva vee. Just nii aga juhtus alles hiljuti kanalite linna saabunud turistidega – kohalike üleelamistest rääkimata.

«Ma kartsin küll, sest jälgisin uudiseid, aga ütlesin endale, et pean riskima,» ütles vaid mõni päev pärast üleujutuste tipphetke Veneetsiasse jõudnud mehhiklanna Elizabeth Vizcaino. Ta on üks neist julgetest, keda ei suutnud heidutada kaadrid kõrgveest – kummikud kohvrisse pakkinud, saabus naine Aadria mere rannikulinna.

«Vesi ulatus mulle poole sääreni. Lift on tänaseni katki,» ütles Veneetsia südalinnas asuva hotelli administraator. Ta oli ilmselgelt õnnetu, et pidin raske seljakotiga, kuhu ekstreemsete ilmaolude kartuses olin surunud kalameestele sobilikud kummik-püksid, mööda kitsast treppi kolmandale korrusele vantsima.

Ent katkisest liftist enamgi valmistas hotellitöötajale muret see, et üleujutuste hirmus tühistasid paljud turistid isegi detsembrisse tehtud broneeringuid.

«Turistid on nii rumalad,» lajatas ta pettunult ja lisas, et kartlikud inimesed võiksid enne reisiplaanide tegemist end sihtkoha oludega kurssi viia ja Veneetsia reisi kavandades arvestada võimalusega, et vahel tikubki vesi üle kallaste. See aga pole veel mõjuv põhjus jätta tema kaunis kodulinn külastamata, leidis mees.