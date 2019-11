Eesti filmitaevas ei paista praegu päike, vaid Pulk. Sellise nimega ere talent lööb laineid nii filmitegijate kui ka näitlejate ridades. «Ongi lihtsalt üks väga võimekas inimene,» kordab Marta tihti kuuldud arvamust. «Isegi oma sõbrad ajavad meid segamini! Vaatavad ära terve filmi, kus Liisa on peaosas, ja kirjutavad: «Oh, kui äge. Sa näitled ka!»» «Ja mind tuldi kiitma Marta tehtud filmi eest,» täiendab Liisa. Viimane aeg Pulga-müsteeriumisse selgust tuua!

Ja kaks Pulka on sarnased. Väga sarnased! Mõlemad haprad ja heledapäised, suured elavad silmad peente joontega näos. Nad on õed – Liisa Pulk särab näitlejana «Ükssarviku» peaosas, Marta Pulk on paljudele südamesse pugenud dokumentaali «Aasta täis draamat» režissöör. Ja lapsi pole ühel kaks, vaid kahepeale üks.