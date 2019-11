Aleksei Lotman: raudteest, metsast ja metsistest

Tellijale

Ka ministeerium ise möönab, et tegu on hüvitusmeetmega, kuna raudtee ehitamise käigus hävivad metsise elupaigad, sealhulgas mängualad. Seega siis üritati meid rõõmustada mitte järjest halvenevas seisundis oleva metsise populatsiooni seisundi parandamise, vaid raudteega põhjustatava uue kahju vähendamise abinõuga. Kusjuures tegu on kaugelt ebapiisava kompensatsiooniga.

Kas selline mõju on üldse kompenseeritav, ei tea õieti keegi. On üsna raske ennustada, kui totaalseks tõkkeks kujuneks lindude liikumisele suures osas tarastatud raudtee. Kas vaid vähesed julgevad seda ületada ja tagajärg on populatsiooni killustumine koos sellega paratamatult suureneva väljasuremisriskiga? Või vastupidi, kui linnud seda väga ei karda ja riskivad ületamisega, siis kui paljudele saaks see surmalõksuks? Nii ongi kõik leevendusmeetmed tegelikult hädapärane abinõu halva olukorra veidi paremaks muutmiseks.