Tuuli Stewart, Juhan Telgmaa: bürokraatia kummisein ümber raudtee

Tellijale

Eesti kodanikuühiskonda (millised ühed normaalsed ühiskonnad veel olla võiksid?) on viimastel aastatel raputanud küsimused, mida me vabadusaastatel veel pole pidanud esitama. Ka neile vastama mitte. Kõige kohal on suurküsimus, millisesse peresse me kuulume, kes on perepea ja mis on see meie oma kodu, mida me kaua igatsesime ja siis usinalt ehitasime. Üks küsimuste ring helgesse tulevikku kihutamise teel on keerelnud Rail Balticu ümber – kõigi aegade suurim taristuprojekt, hüpe igale eestimaalasele vaatamata sellele, kas rongiga hiljem sõidetakse või ei.