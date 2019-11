Andrus Karnau: musta raha transiitmaa

Tellijale

«Eesti valiti musta raha transiidikoridoriks, sest Eestis on nõrgad regulaatorid. Sellest tekkiski musta raha omanikel huvi, sest nad said aru, et Eesti võimud ei suuda rahavooge kontrollida,» ütles Transparency International Russia asedirektor Ilja Šumanov «Aktuaalsele kaamerale», kommenteerides Swedbanki kaudu toimunud tehinguid.

Sellisele süüdistusele on keeruline midagi vastata, sest Eesti valitsus pole soovinud algatada uurimist, et selgitada, kas poliitikute või riigiametnike tegevus võis aidata kaasa sellele, et läbi Eesti pankade liikus aastaid kahtlane rahavoog. Swedbankil, SEB-l ja Danskel on mugav üllitada Stockholmis ja Kopenhaagenis raporteid, mis veeretavad kogu süü eestlaste kaela. Eks tehtigi, aga seda ei saanud teha emapankade juhtide teadmata.