Veneetsia aktivist: linna ei tohi massiturismi nimel tappa

Da Mosto asutatud mittetulundusühing We are here Venice (Me oleme siin, Veneetsia – toim) toetab kanalite linna lahkulöömist mandril asuvatest tööstuslinnadest ning püüab tagada, et Veneetsia ei muutuks üksnes turistidele suunatud vabaõhumuuseumiks, vaid oleks ühel päeval taas meeldiv elupaik kohalikele.