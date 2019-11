Uue radariga saaks rohelise tule kolm tuulearendust

Tellijale

Nimelt andis valitsus mõni nädal tagasi kaitseministeeriumile voli valmistuda täiendavate radarite ja lisaseadmete hankimiseks, esialgse plaani kohaselt saab investeering tehtud 2024. aasta jooksul. Praegu on mitu tuulearendust takerdunud selle taha, et need segaksid Kellavere radari ja raadioluureseadmete tööd.