Närilised ja tuul näitasid e-riigile koha kätte

Mis õigupoolest kolmapäeval juhtus? Juhtus see, et küberturvalisuse üksus CERT oli eelmisel päeval kella 20 ajal märganud riigi andmesideühendustes müstilisi katkestusi. Nii hakati 20. novembri hommikul kell 8 otsima kohta, kus võib viga olla: valguskaabli otstest lasti valgus sisse ja mõõdeti, kui kaugele see välja jõuab. Selgus, et Harku-Suurupi liinil mitte eriti kaugele.