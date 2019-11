Vikerkaar loeb. Sada surma ja sünnitust

Tellijale

Kuni alles kuuekümnendates eluaastates leidis ta päris omaenda isikupärase luuletajahääle. Seni enese ja oma kaasaegsete isiklikku kogemust alla surunud kirjanik avanes ühtäkki luuleraamatutes „Tuul“ (1970), „Olen naine“ („Jestem baba“, 1972 – seda võib vist tõlkida ka „Olen vanamutt“?), „Ma ehitasin barrikaadi“ (1974), „Õnnelik kui koera saba“ (1978) jt. Anna Świrszczyńska luule väärtustamisele aitas palju kaasa Czesław Miłosz, kes üle pika aja 1981. aastal kodumaad külastades kohtus uuesti juba sõjaajast tuttava poetessiga. Miłosz tutvustas, tõlkis ning avaldas tema luulet Ameerika ajakirjades ja antoloogiates suupärasema nime Anna Swir all. Kuid rahvusvaheline tuntus saabus alles postuumselt. Nüüd saab tänu Hendrik Lindepuule lugeda ka eesti keeles läbilõiget Świrszczyńska luulest.

Tegu on äratuntavalt sõjajärgse poola luulega. Sarnasused Lindepuu tõlgitud Anna Świrszczyńska nooremate kaasaegsetega, nagu Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska ja Zbigniew Herbert, on ilmsed: samasugune lakooniline, ornamentidest puhastatud stiil, luuletused kui novellikonspektid, kondikavale taandatud jutustused, iroonia, teemaks ihu ja hinge suhted, elementaarse „palja elu“ väärtustamine, keha kannatused, mõnevõrra ka rõõmud. Kui mõne Świrszczyńska luuletuse omaette võiks omistada ka Różewiczile (kellega Świrszczyńskal olid lähedased suhted) või Szymborskale, siis suuremal hulgal, tsüklikaupa lugedes tulevad esile just Świrszczyńskale äravahetamatult omased jooned.