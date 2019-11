Raport: Järvik valetas ja ületas oma pädevust

Tellijale

Riigisekretär Taimar Peterkopi juhitud komisjoni aruanne on kõigile avalikult lugemiseks ning kõige selgem vastus seal on küsimusele, kas Järvik on ületanud oma volitusi ja sekkunud veterinaar- ja toiduameti ning PRIA töösse. Vähemalt VTAsse puutuvas on vastus ühene: jah.