Kes võidab tänavu Alveri debüüdipreemia?

Kiituseks tegijatele ja eeskujuks teistele (iseäranis tulevastele debütantidele) väärib mainimist, et kõigil seitsmel nominentide hulka valitud teosel on olnud toimetaja ja/või retsensent või isegi mitu, kusjuures pealegi nimekad ja korralikud tegijad. Ja seda on tulemusest tunda.