Kaalukauss langes Vladimir Ivanovi kasuks. Kas põhjendatult?

Tellijale

Maailma edetabelis 778. kohal olev Ivanov oli ise aunimetusest teada saades üllatunud ja kuna teda ennast galal ei olnud, saatis ta kohalviibijatele videotervituse. 32-aastane Ivanov ütles, et poleks iialgi uskunud, et Eesti tennis jõuab sellisesse madalseisu, et tema valitakse aasta meestennisistiks.