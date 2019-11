Naised Köögis näitas tänaval hämmastavat julgust

Tellijale

Must Porsche maastur keerab eemal otsa ringi, sõidab siis tuldud tänavat mööda tagasi ja peatub. Juhi kõrvalistmel laseb naine küljeakna alla. Ta oli märganud midagi sellist, mis oli ootamatu, üllatav, ent ometi kõnetas teda.

Kõige pikemat viiest märgatud täiskasvanust ta vaevalt ära tundis. Lapseootel, kõht ees, suurem osa näost kootud liniku varjus, polnud too tegelane tänaval tegelikult mingi naine. See oli naiseks riietunud muusik Silver Sepp. Kui kedagi ülejäänuist ära tunda võis, siis Silveri abikaasat, luuletajat ja lauljat Kristiina Ehinit. Temaga ühes olid ansambli Naised Köögis ülejäänud kolm liiget.

Ometi polnud võimalus kohtuda Eesti tuntuima naistebändiga see, mis sundis Porschet Tartus Tähtvere linnaosas ringi pöörama ja seisatuma. Sest seda, et tegemist on Naistega Köögis, ei suutnuks mööduvast autoaknast märgata ka vilunuim silm. Naised-muusikud olid hoopis teistsugused kui tavaliselt. Üleni