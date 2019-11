Kõik need hetked kaovad ajas...

Tellijale

Olgugi et „Blade Runner“ sündis vaevaliselt ning filmi algne kinoversioon, mida Scott filmistuudio puhul muutma pidi, pälvis omajagu kriitikat, on „Blade Runner“ aja jooksul muutunud legendiks. Seda eriti pärast 2007. aastal ilmunud n-ö lõplikku versiooni, mille loomisel oli jäme ots lõpuks režissööri käes ning millest lähtun oma siinses kirjutises ka mina.

Algse linaversiooni parandamine on tulnud filmile ainult kasuks. Näiteks kaotati ära loo peategelase, mässavaid replikante – orjatööks toodetud inimesesarnaseid tehisorganisme – jahtiva Rick Deckardi (Harrison Ford) voice over-kommentaarid, kuna need illustreerisid sageli seda, mida vaatajale juba näidati. Samuti muudeti filmi lõppu: algses versioonis püüti süngest loost pigistada välja laiatarbe­finaal, mis püüdis panna vaatajaid uskuma, et üle noatera pääsenud armastajad on teel kui mitte eldoraado, siis ikkagi parema elu poole.