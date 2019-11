...Nagu pisarad vihmas

Ega ulmefilmide tegevusajale ja -kohale osutavad faktid ei ole vist tegelikult liiga tähtsad. Nendega võib natuke mängida, miks mitte. Aga nende osutuste veider täpsus – 2019. aasta novembrikuu Los Angeles Ridley Scotti filmi „Blade Runner“ puhul – paneb muigama. See oleks nagu suvaline raam ühele loole, mis ei taha muidu hästi käima minna. Tõsi, oma mõte siin vahest siiski on. Autor tahab öelda ehk seda, et see, mida ta rääkima hakkab, sünnib pigem ajaliselt ja geograafiliselt aimatavas kauguses. Pane tähele, ütleb ta, tulevik on otse nurga taga. See pole midagi kauget ja kujuteldamatut, õige varsti saad sa seda kalendrist ise näha. Kui sa silmi kissitad ja keskendud, siis kas pole nii, et see on juba nüüd kohal ja möödapääsmatu?