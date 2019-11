Mesikäpp. Lapsed ei oska kükitada ega telekat vaadata!

Juba ammuilma on peavoolumeedia lamenti löönud, et lapsed ei oska lugeda ega kükitada. See kisa algas läänemaailmas juba Brežnevi ajal, kui USA reptiilid surusid süütute laste kätte Miki-Hiire koomiksid, et need enam onu Tomi onnikesest ei loeks, vaid vaataksid hoopis roppusid pilte hiirtest, partidest ja kosmosekoletistest, nagu Supermees, Ämblikmees ja Nahkhiirmees, kes lehvitas oma nahkmantlit ja lendas katuselt katusele, et akendest sisse piiluda. Sellist haiget maailma propageeris USA süvariik!