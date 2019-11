PÖFF: Ajupestud inimesed, segased noored ja hinge kriipivad loomad

PÖFF toob koju kätte kinokunsti pärleid üle maailma, kuid võtab luubi alla ka lähikonna parimad filmid. 15 filmi hakkavad Pimedate Ööde filmifestivalil võistlema Baltikumi parima filmi tiitlile. Ja uskuge, kõik need on pääsenud läbi tiheda sõela, seega vaatamist väärt! Allpool ka mõned soovitused.

Häiriv hüpnotiseerija

Väga eriline ja häiriv vaatamine on kahtlemata Ksenija Ohhapkina dokumentaalfilm «Surematu». Lugu näitab, kuidas tänapäeva Venemaal, kunagiste Gulagi vangilaagrite territooriumeil kasvatatakse massiinimesi, kelle peamine eesmärk on sündida, töötada ja surra riigi hüvanguks. Õõvastav lugu lingib Orwelli kultusromaanidega, veelgi enam kõhedust lisab fakt, et selle hüpnootilise kummitusfilmi puhul on tegemist dokumentaaliga. Jäigad reeglid, survestavad soorollid, ei grammigi reaalset vabadust – kriipiv-kohustuslik vaatamine kõigile, kelle hingeteemadeks vabadus ja võrdõiguslikkus.

«Animus Animalis» (Leedu). FOTO: PÖff

Loodussõbra hingepuudutaja

Rahvusvaheliselt tuntuim Leedu film on Aistė Žegulytė dokumentaalfilm «Animus Animalis ehk lugu inimestest, loomadest ja asjadest», mis on linastunud mitmel nimekal festivalil ja võitnud ühe Brüsseli festivali peaauhindadest. Tegemist on ainulaadse loodusfilmiga, mida tehti tervelt kuus aastat. Võimas, suurejooneline pildikeel äratab austust loomade ning imetlust filmitegijate vastu – milline ebamaine kannatlikkus ja põhjalikkus. Loodussõbrad saavad hingepõhjani liigutava elamuse, kes aga end looduse suhtes ükskõikseks peavad, muudavad tõenäoliselt meelt.

«Ükssarvik» (Eesti). FOTO: PÖff

Start-up-reaalsus koos stand-up’iga

Rain Rannu start-up’ide komöödiat «Ükssarvik» on väga keeruline ühegi täpse žanri alla paigutada, kuid vaieldamatult on tegu ulja ja isikupärase filmiga. «Ükssarvik» kergitab katet iduettevõtete pööraselt maailmalt, mille kohta käivaid edulugusid on kõik kuulnud, kuid saavutuste hinda teavad vähesed. Liisa Pulk tõmbab vaataja koos naha ja karvadega sündmuste keerisesse. Henrik Kalmet lisab tempokale seikluste jadale paraja annuse absurdihuumorit. Saad naerda, kurvastada, ehmuda ja palju uut teada. Hämmastavalt suur osa sellest põrkavast linaloost põhineb uskumatutel, kuid tõsielust kogutud detailidel.

«Kirjanikuga voodis» (Eesti). FOTO: PÖff

Loovjoodiku tembud

Karlovy Vary festivalil parimaks (lavastatud) dokumentaalfilmiks pärjatud «Kirjanikuga voodis» kutsub osa saama Peeter Sauteri elust. Loominguline veidrik ja originaalne provokaator, joodik, nudist ja geniaalne kohmetuse tekitaja. Ka vaatajad kinoekraani ees ei pääse piinlikkusest, kuid seegi on eriline ja kogemist väärt tunne.

«Oleg» (Läti, Leedu, Belgia, Prantsusmaa). FOTO: PÖff

Kalevipoegade kannatused

Lätit esindava Juris Kursietise mängufilm «Oleg» tõmbab paralleeli meilegi hästi tuntud ja moel või teisel traagiliste Kalevipoegade lugudega. Vaene romantik jätab oma pere, et sõita Belgiasse tulusamat tööd otsima. Unistused on suured, kuid ees ei oota mingit helget tulevikku ega väljapääsu. Hoopis reetmiste, pettumuste ja ebaausate inimeste jada. Elulähedane sotsiaalne draama, mida on lihtne hinge võtta. Film esilinastus Cannes’i filmifestivalil.

«Jelgava 94» (Läti). FOTO: Foto Agnese Zeltina

Pööraste noorte möll