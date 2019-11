Martin Ehala: keda toetada kodu ja kooli vaidluses?

Tellijale

Ma ei hakka juhtumit analüüsima, sest sellele hinnangu andmisega võib samuti miini otsa astuda. Hoiatuseks on Riina Solmani arvamus, milles ta püüdis näha vägivalda mitte mustvalgelt, vaid hallide varjunditega. Seepärast ma küsin hoopis, miks on hea, et me oleme jõudnud oma moraalses arengus astmele, kus vähimgi füüsiline kontakt või selle õigustamine on muutunud nii suureks eksimuseks, et selle tõttu võidakse kaotada töökoht ja maine. Ja kas see on proportsionaalne nende tegude või arvamuste põhjustatud kahjuga? See on teema, mis väärib põhjalikumat analüüsi. Kuid vaatame asja teist külge.