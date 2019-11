Tiido: soomlased vaatavad Eestit endiselt kui väikevenda

Tellijale

Mõnes mõttes võiks öelda, et Poola oli huvitavam, kuna seal toimus pidevalt rohkem ning Poola on üldiselt võrdlemisi huvitav koht. Ma ei tundnud varem eriti Poolat, oskasin vaid natuke poola keelt, kuna olin nõukogude ajal Poola piiri ääres kaks aastat sõjaväes.

Eestil on Soomega palju tihedamad suhted. Puhtalt saatkonna aspektist oli meil Poolas vähem kui sada Eesti kodanikku kogu riigi peale. Soomes on praegu kindlalt üle 50 000 eestlase ning sõltuvalt arvestusest võivad arvud ulatuda 70 000ni. Küsimus on selles, kas liigitada sinna ka need, kes käivad nädalavahetusel Eestis, ning need, kes võtsid abielludes Soome kodakondsuse.