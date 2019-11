Eesti perefirma betooni nõutakse Fääri saartest Jaapanini

Tellijale

«15 aastat kestis vundamendi ladumine, nüüd hakkame jõudma etappi, kus me ei ela enam peost suhu. Täna võib juba proovida teha aega vabaks merehobi jaoks, käia purjetamas ja sukeldumas,» võttis Top Marine’i asutaja ja juht Andry Prodel ettevõtte loo lühidalt kokku. Tootearenduse ja sadamaehituse insener Prodel on mereinimene olnud eluaeg. Tema laevastikku kuuluvad seitsmemeetrine kaater, mootorparv, aerupaat, katamaraan, purjelaud ning teisi veesõidukeid. Sukeldumisvarustus leiab võrdselt kasutust puhkereisidel koralle pildistades ja sadamates ujuvkaide ankrukette paigaldades. Rotosplastist meremärkide ja ankrupoide tootmist alustas Prodel üsna pea pärast TTÜ lõpetamist, viimased 15 aastat on ta koos abikaasa Anneliga juhatanud perefirmas Top Marine sadamate ujuvkaide projekteerimist, tootmist ja paigaldamist.