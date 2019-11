Kool, kus laps vastutab ise ja õpetajad ei kamanda

Tellijale

Kuidas näeb välja kool, kus lastele on antud kogu vabadus ja ka vastutus ise oma õppimist juhtida? Kus laps otsustab ise, mida ja kas ta täna üldse õppida tahab? Hakkab üldse laps sellise vabaduse juures õppima? Postimees käis selle aasta septembris Tallinnas tööd alustanud demokraatlikus koolis kohapeal vaatamas, kuidas sellises koolis õppimine käib.

Koolis ringi jalutades tundub, et tavakooli mõistes on parajasti vahetund. Mõned lapsed mängivad õues, osa õpib raamatukogus koos, osa eraldi, mõned räägivad lihtsalt juttu või liiguvad koolimaja peal ringi. Kisa ja kära ei ole, kuid lapsed on lõbusad ja nii mõnigi pisematest tuleb võõrast ajakirjanikku kallistama. Demokraatlikule koolile kohaselt oli kogu koolipere kogukonna ringis eelnevalt hääletanud, kas nad ikka lubavad ajakirjaniku ja fotograafi oma igapäeva uudistama. Lapsed olid nõus.