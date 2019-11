Tellijale

Nii maaeluminister Mart Järvik ise kui ka tema erakonna EKRE juht Mart Helme on Järviku-raporti avalikuks tuleku järel öelnud, et maaeluminister ise tagasi ei astu. Samas ei välista need seisukohad Mart Järviku lahkumist valitsusest. Ja niimoodi, et ta lahkub enam kui 31 000-eurose hüvitisega.