Verinoor Venemaa iluuisutaja püstitas lühikavas maailmarekordi

Meeste konkurentsis näitas taas oma võimu kahekordne olümpiavõitja Yizuru Hanyu Jaapanist, kelle tulemus lühikavas oli 109,34 punkti. Tema enda nimel olevast maailmarekordist jäi lahutama 1,19 punkti. Hanyu edu konkurentide ees on mäekõrgune, sest teise tulemuse välja sõitnud prantslane Kevin Aymoz kogus 91,47 punktiga ja kolmandat kohta hoiab venelane Sergei Voronov 88,63 punktiga. 24-aastane Hanyu on tänavusel hooajal olnud vaat et pidurdamatu, võidu saavutas ta ka sügise klassikul USAs ning GP-etapil Kanadast. Võit Kanadas oli üldse imeline, sest ta edestas teist kohta kokkuvõttes koguni 59.82 punktiga, mis on rekord.