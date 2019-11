Nõmme Kalju värbab uut treenerit. Pildil ka Marko Kristal

Tellijale

Nüüd on kuuldavasti ka Kožuhhovski lahkumas. Kalju president Kuno Tehva ei eitanud seda võimalust, kuid ärritus väite peale, et tegemist oli klubi tulevikunägemuses pettunud peatreeneri otsusega.

«See on pahatahtlik oletus, mis ei vasta lihtsalt tõele. Päris nii neid otsuseid ikka vastu ei võeta,» lausus Tehva. «Kožuhhovski oligi määratud peatreeneriks kuni hooaja lõpuni. Ta sai selleks ajaks püstitatud ülesannete täitmisega väga hästi hakkama. Muid hinnanguid ei ole me veel andnud. Meie suhted on suurepärased.»